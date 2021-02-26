Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı 2021? 27-28 Şubat Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar ne zaman kalkacak?

'Yerinde Karar Dönemi' ile normalleşmesinin konuşulduğu bu günlerde insanlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı diye araştırılmaktadır. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek. Mart ayı normalleşme takvimi nasıl olacak? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı 2021? 27-28 Şubat sokağa çıkma yasağı!

'Yerinde Karar Dönemi' ile normalleşmesinin konuşulduğu bu günlerde insanlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı diye araştırılmaktadır. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek. Mart ayı normalleşme takvimi nasıl olacak? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı 2021? 27-28 Şubat Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar ne zaman kalkacak? İşte detaylar haberimizde...

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı 27-28 Şubat 2021 tarihinde vardır. Henüz yasaklarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı için cuma akşam saat 09.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı 1 Mart saat sabah 05.00'de sona erecektir.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalarla ilgili ''Mart aşılamada çok önemli bir mesafe kaydedeceğimiz bir ay olacak. İllerimizi 4 gruba ayırarak, Mart ayı başı itibari ile kademeli normalleşme sürecini başlıyoruz. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.''açıklamalarında bulunmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme ile ilgili şu açıklamaları yaptı; "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak."

Sokağa çıkma yasağının kalktığına dair henüz resmi açıklama geldi. Son dakika gelişmeleri geldiği zaman haberde yer alacaktır.

NEYE GÖRE NORMALLEŞME TAKVİMİ AÇILACAK?

Bakan Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti. O kriterler şöyle olacak:

Düşük risk (Mavi): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller

Orta risk (Sarı): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller

Yüksek risk (Turuncu): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller

Çok yüksek risk (Kırmızı): Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller.

YERİNDE KARAR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Koronavirüsle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor, 1 Mart itibariyle "Yerinde karar" dönemi başlıyor. Bu dönemde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak. Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak. Bu iller takip edilerek vaka sayılarının artması durumunda kısıtlamalar yeniden söz konusu olacak.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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