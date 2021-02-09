Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar ne zaman kalkacak?

Vaka sayılarının düşüşe geçmesi sonrası vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak etmeye başladı. Peki, kısıtlamalar kalktı mı? Koronavirüs pandemi yasakları ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman kalkacak? Yasaklar ne zaman kalkacak? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Vaka sayılarının gerilemesi ve aşılama çalışmalarıyla birlikte, alınan tedbir kararlarında da esnemeye gidilmesi gündeme geldi. Peki, Yasaklar ne zaman kalkacak? Kısıtlamalar kalktı mı? Koronavirüs pandemi yasakları ne zaman bitecek? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar ne zaman kalkacak?

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 14 ŞUBAT TEDBİR GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine 14 Şubat'ı da kapsayan kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderdi.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Salgınla mücadelede, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine birçok tedbir kararının alındığı kaydedilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

Genelge ile hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde çalışabilecek iş yerlerine ilişkin düzenlemelere ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişiler ile iş yerlerine yer verilmiştir. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtilmiştir.

14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir..