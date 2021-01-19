Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri!

Tüm Türkiye'ye getirilen kısıtlamalar sonrası koronavirüs vaka sayılarında düşüş meydana geldi. Peki yasaklar devam edecek mi? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri!

Artan vaka sayıları sonrası sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasaklar sonrası paylaşılan koronavirüs tablosuna göre vaka sayılarında önemli ölçüde düşüş meydana geldi. Yasaklar ne zamana kadar devam edecek? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? gibi soruların yanıtı haberimizde yer almaktadır.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli adım atılmış ve aşı çalışmaları başlamış ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Aşılama sürecinin aktif bir şekilde devam ettiği Türkiye'de en çok merak edilen konulardan biri de kısıtlamaların ne zaman kalkacağı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, "Hedefimiz 15 Mart'ta 27 milyon aşılama sayısına ulaşmamız halinde yasakların büyük bölümünü kaldırmak, okulları ve restoranları açabilmek" dedi.

Koronavirüs yasakları ile ilgili Sağlık Bakanlığı yetkilisi 'şartlı' verdi. HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan yetkili "Hedefimiz 15 Mart'ta 27 milyon sayısına ulaşmamız halinde yasakların büyük bölümünü kaldırmak, okulları ve restoranları açabilmek" dedi.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımının engelleneceğini duyurdu. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam etmektedir. Bu kapsamda HES kodu ile eşleşen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaları da yasaklanacaktır. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00­-13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlanması, şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim) il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

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Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün