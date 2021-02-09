Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri!

Hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 13-14 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri!

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cuma 21.00'den Pazartesi 05.00 arası hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Koronavirüs bulaşıcılığını önlemek ve hareketliliğin önüne geçmek adına uygulanan kısıtlama, hafta sonları kesintisiz devam edecek. Hafta sonu yasakları ile ilgili henüz bir açıklama gelmediğinden dolayı bu hafta sonu yani 13-14 Şubat tarihlerinde de sokağa çıkma kısıtlaması geçerli olacak.

SOKAĞ ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

BU hafta sonu yine 81 ilde Cuma akşam saat 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar kesintisiz süre ile sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak kapsamından muaf tutulacak işletme ve kurumlar her hafta İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeler ile duyuruluyor