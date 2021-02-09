Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri!

09.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:23
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri!

Hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 13-14 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri!

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cuma 21.00'den Pazartesi 05.00 arası hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Koronavirüs bulaşıcılığını önlemek ve hareketliliğin önüne geçmek adına uygulanan kısıtlama, hafta sonları kesintisiz devam edecek. Hafta sonu yasakları ile ilgili henüz bir açıklama gelmediğinden dolayı bu hafta sonu yani 13-14 Şubat tarihlerinde de sokağa çıkma kısıtlaması geçerli olacak.

SOKAĞ ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

BU hafta sonu yine 81 ilde Cuma akşam saat 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar kesintisiz süre ile sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak kapsamından muaf tutulacak işletme ve kurumlar her hafta İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeler ile duyuruluyor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Cem Yılmaz Hüner Coşkuner Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Arda Turan Ersun Yanal Hakan Kutlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 17:23:27. #1.14#
title