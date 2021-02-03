Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 6-7 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Vaka sayılarında yaşanan değişimler sonrası sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

En merak edilen, araştırılan konular arasında yer alan sokağa çıkma yasağı ne zamana kadar devam edecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 6-7 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

6-7 Şubat tarihinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda sokağa çıkma yasağının devam edeceği belirtildi. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrası yasaklar kalkacak mı? Konu ile ilgili Perşembe günü Kabine toplantısı yapılması öngörülüyor. Son yapılan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Bu soruna kalıcı çare bulana kadar hayatımızı kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Temizlik, maske ve mesafe bu tedbirlerin başında geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." dedi.

SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Cuma 21.00'den Pazartesi 05.00 arası hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Hafta içi ise sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 başlayıp ertesi gün sabah 05.00'da son bulacaktır.