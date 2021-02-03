Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 6-7 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 6-7 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı?

03.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:04
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 6-7 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Vaka sayılarında yaşanan değişimler sonrası sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

En merak edilen, araştırılan konular arasında yer alan sokağa çıkma yasağı ne zamana kadar devam edecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 6-7 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

6-7 Şubat tarihinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda sokağa çıkma yasağının devam edeceği belirtildi. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrası yasaklar kalkacak mı? Konu ile ilgili Perşembe günü Kabine toplantısı yapılması öngörülüyor. Son yapılan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Bu soruna kalıcı çare bulana kadar hayatımızı kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Temizlik, maske ve mesafe bu tedbirlerin başında geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." dedi.

SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Cuma 21.00'den Pazartesi 05.00 arası hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Hafta içi ise sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 başlayıp ertesi gün sabah 05.00'da son bulacaktır.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Temel Karamollaoğlu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Didem Kınalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Deniz Türüç Ünal Karaman Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler İzmir Ankara Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 6-7 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 17:04:39. #1.14#
title