Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama geldi mi? Koronavirüs nedeniyle artan hasta sayısı insanları endişeye sürüklüyor. Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ile açıklama geldi mi?

Kabine Toplantısı sonrasında yapılacak açıklamalar merak ediliyor. 12-13 Eylül tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 7 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Detaylar haberimizde.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da vakaların tırmanış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İstanbul'dan çok daha fazla vakanın bulunduğunu söyleyen Koca, kenttekileri tedbire davet etmişti.

Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar, herhangi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.

Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti. Bunun yanı sıra, diğer illere ilişkin de bir sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor.

HAFTALIK KORONAVİRÜS RAPORU

4-30 Ağustos tarihlerini kapsayan son rapora göre, 30 Ağustos itibariyle toplam test sayısı 7 milyon 47 bin 282, toplam yeni vaka sayısı 269 bin 550, ölüm sayısı 6326 olarak kayıtlara geçti.