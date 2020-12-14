Bu hafta sonu kısıtlamaya uymayan 147 vatandaş ceza yedi

Eskişehir'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilen 147 vatandaşa idari para cezası uygulandı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İç İşleri Bakanlığı tarafından başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonu da devam etti. Başlatılan kısıtlamada emniyet ve jandarma güçleri denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda kısıtlamaya uymadığı tespit edilen 147 vatandaşa toplamda 463 bin 50 lira para cezası yazıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı