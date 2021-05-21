Bu hafta sonu kısıtlama var mı? 22-23 Mayıs yasak mı?
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Bu hafta sonu kısıtlama var mı? 22-23 Mayıs yasak mı?

Bu hafta sonu kısıtlama var mı? 22-23 Mayıs yasak mı?
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17 Mayıs itibari ile tüm Türkiye tarafında kısmi normalleşmeye geçildi. Peki, Bu hafta sonu kısıtlama var mı? 22-23 Mayıs yasak mı? Hafta sonu çalışma izni! E- devlet çalışma izni!

17 Mayıs itibari ile tüm Türkiye tarafında kısmi normalleşmeye geçildi. Peki, Bu hafta sonu kısıtlama var mı? 22-23 Mayıs yasak mı? Hafta sonu çalışma izni! E- devlet çalışma izni!

BU HAFTA SONU KISITLAMA VAR MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacaktır. "Bu kapsamda 21 Mayıs Cuma akşamı saat 21.00'de başlayacak olan ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, 24 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibarıyla sona erecek.

HAFTA SONU ÇALIŞMA İZNİ! E-DEVLET ÇALIŞMA İZNİ!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamaya göre "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız bu akşam devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak." dedi. Buna göre öncelikle "https://www.turkiye.gov.tr/" buradan e-Devlet sistemine giriş yapıyoruz. Ardından SGK tuşuna basıyoruz ve sonrasında T.C. kimlik numaramızı yazarak izin belgesine ulaşabiliyoruz.

Yayınlanan genelgede;

"Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yeri, fabrika, imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29 Nisan 2021 tarih ve 7705 sayılı genelgemiz çerçevesinde e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden alınan 'çalışma izni görev belgesini' ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir iş yerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan 'çalışma izni görev belgesi formu' da denetimlerde ibraz edilebilecektir." ifadelerine yer verildi.

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