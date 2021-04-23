Bu hafta sokak kısıtlaması 3 gün
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Bu hafta sokak kısıtlaması 3 gün

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması üç gün. Kısıtlama dün akşam 19'da başladı ve 26 Nisan pazartesi günü saat 05'te sona erecek.

Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması üç gün. Kısıtlama dün akşam 19'da başladı ve 26 Nisan pazartesi günü saat 05'te sona erecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının resmi tatil olması nedeniyle hafta sonu sokak kısıtlamasına Cuma günü dahil edildi.

Bu hafta 3 gün olacak kısıtlama 82 saat sürecek. Kısmi kapanma tedbirlerinin sonuçları ise yakın takipte.

TEDBİRLERİN SONUÇLARI TAKİPTE

Uzmanlar vakaların hızlı bir şekilde düşüşe geçeği görüşünde. Zira alınan önlemlerin gelecek hafta etkisini göstermesi bekleniyor.

(İHA)

Bu hafta sokak kısıtlaması 3 gün
Bu hafta sokak kısıtlaması 3 gün
Bu hafta sokak kısıtlaması 3 gün
Bu hafta sokak kısıtlaması 3 gün

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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