Bu hafta sokak kısıtlaması 3 gün
Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması üç gün. Kısıtlama dün akşam 19'da başladı ve 26 Nisan pazartesi günü saat 05'te sona erecek.
Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması üç gün. Kısıtlama dün akşam 19'da başladı ve 26 Nisan pazartesi günü saat 05'te sona erecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının resmi tatil olması nedeniyle hafta sonu sokak kısıtlamasına Cuma günü dahil edildi.
Bu hafta 3 gün olacak kısıtlama 82 saat sürecek. Kısmi kapanma tedbirlerinin sonuçları ise yakın takipte.
TEDBİRLERİN SONUÇLARI TAKİPTE
Uzmanlar vakaların hızlı bir şekilde düşüşe geçeği görüşünde. Zira alınan önlemlerin gelecek hafta etkisini göstermesi bekleniyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı