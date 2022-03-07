Yarın maç var mı? Salı ve Çarşamba günü Ş. Ligi maçları olacak mı? Salı günü hangi maç var? Çarşamba hangi maçlar var? Bu hafta Şampiyonlar Ligi maçı var mı? 8-9 Mart Salı ve Çarşamba günleri UEFA Şampiyonlar Ligi maçı olacak mı? Hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

BU HAFTA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI VAR MI?

Uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi maçları devam ediyor. 8 Mart Salı ve 9 Mart Çarşamba günleri Şampiyonlar Ligi rövanş maçları oynanacak. Perşembe günü ise UEFA Avrupa Ligi son 16 turları oynanacaktır.

BU HAFTA HANGİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI VAR?

Bu hafta oynanacak maçlar ve saatleri şu şekilde:

Bayern Münih - Salzburg (8 Mart Salı saat 23:00)

Liverpool - Inter (8 Mart Salı saat 23:00)

Manchester City - Sporting Lisbon (9 Mart Çarşamba saat 23:00)

Real Madrid - PSG (9 Mart Çarşamba saat 23:00)

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