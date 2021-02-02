Bu hafta MKE Ankaragücü'nün maçı yok mu? 23. hafta Ankaragücü maçı olmayacak mı? Bu hafta bay mı geçiyor?
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Bu hafta MKE Ankaragücü'nün maçı yok mu? 23. hafta Ankaragücü maçı olmayacak mı? Bu hafta bay mı geçiyor?

02.02.2021 19:25 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:29
Bu hafta MKE Ankaragücü'nün maçı yok mu? 23. hafta Ankaragücü maçı olmayacak mı? Bu hafta bay mı geçiyor?

Süper Lig 23. haftası devam ederken, Ankaragücü bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Ankaragücü'nün maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Ankaragücü'nün maçı neden yok gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 23. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Ankaragücü'nün maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN MAÇI YOK MU?

Bu hafta Ankaragücü'nün maçı yok. Ankaragücü TFF fikstürüne göre 23. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Ankaragücü'nün 23. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.

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