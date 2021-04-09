Bu hafta Medipol Başakşehir'in maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 34. hafta Medipol Başakşehir'in maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?

Süper Lig 34. haftası devam ederken, Medipol Başakşehir bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Medipol Başakşehir'in maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Medipol Başakşehir maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 34. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Medipol Başakşehir'in maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK MAÇI YOK MU?

Bu hafta Medipol Başakşehir'in maçı yok. Medipol Başakşehir TFF fikstürüne göre 34. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'NIN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Medipol Başakşehir'in 34. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.