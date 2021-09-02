Bu hafta maç yok mu? Bu hafta neden maç yok?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken bu hafta maçların olmaması futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, bu hafta neden maç yok? Bu hafta maç yok mu? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

Süper Lig'e Milli Takımın 2022 Dünya KUpası Elemeleri'nde oynayacağı maçları için kısa bir ara verildi. Maçların tamamlanmasının ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Bu hafta maç yok mu? Bu hafta neden maç yok?

BU HAFTA MAÇ YOK MU?

Süper Lig'de bu hafta milli maçlar nedeniyle maç yapılmayacak. Önümüzdeki hafta maçlar 4. Hafta fikstürü ile devam edecek.

MİLLİ MAÇ ARASI

4 Eylül 21.45 Cebelitarık-Türkiye (Victoria Stadı)

7 Eylül 21.45 Hollanda-Türkiye (Johan Cruyff Arena) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.