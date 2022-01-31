Bu hafta maç var mı? Bugün lig maçı var mı? TFF Şubat lig fikstürü

Bu hafta maç var mı, bugün lig maçı var mı sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 24. hafta Süper Lig maçları merak konusu oldu. Zirvede ve küme düşme hattında kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı ligde, bu hafta maçların olmaması sonrası futbolsevelerin merak ettiği soruların cevaplarını bir araya getirdik...

BU HAFTA MAÇ VAR MI?

Bu hafta Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri nedeniyle 1 hafta süreyle ertelendi. Türkiye Liglerinin'nin yanı sıra Avrupa'da da bu hafta karşılaşmalar oynanmayacak

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN?

Süper Lig'de 24. hafta maçları 4-5-6 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta karşılaşmaları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, Spor Toto 1. Lig 23. hafta karşılaşmaları 5, 6 ve 7 Şubat'ta, TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup 24. hafta karşılaşmaları 5 ve 6 Şubat, TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta karşılaşmaları 2 Şubat'ta, 1 ve 2. Grup 21. hafta karşılaşmaları 5 ve 6 Şubat'ta, 2. Grup 24. hafta karşılaşmaları ise Şubat'ta oynanacak.

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