Bu hafta Kuruluş Osman yok mu? Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Yeni fragmanı çıktı mı?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, tüm hızıyla devam ediyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Kuruluş Osman, yen bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta? Kuruluş Osman bu hafta olmayacak mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kuruluş Osman bugün olacak mı? Neden yok?

Kuruluş Osman yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. luş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman son bölüm de neler oldu? İşte, detaylar…

KURULUŞ OSMAN BU HAFTA YENİ BÖLÜM OLACAK MI?

13 Ocak Çarşamba 2021 gününde ATV'de Ziraat Türkiye Kupası maçı olacağı için Kuruluş Osman'ın yeni bölümü yayınlanmayacak.

KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?

Kuruluş Osman bu hafta yeni bölümü olmayacak. 13 Ocak Çarşamba günü ATV'de 20:45 'de Beşiktaş - Çaykur Rizespor ZTK maçı olacak. Ardından 22:45 'de Akıncı'nın 2. bölümü ekranlara gelecek.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü haftaya 20 Ocak Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.-

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey kendi Nizamını kurmaya başlıyor!

Kuruluş Osman 41. Bölüm izle yeni bölüm izle

Yeni dönem başlıyor

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

Dündar Bey ipin ucunda

Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.

Göktuğ'un cezası ne olacak?

Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek? Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE...