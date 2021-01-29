Bu hafta Konyaspor'un neden maçı yok? Süper Lig'in 22. haftasında bay geçen takım hangisi? İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman?

Süper Lig'in 22. haftasında bay geçen takım hangisi? Bu hafta Konyaspor'un neden maçı yok? sorularının cevapları merak konusu olmaya devam ediyor. Süper Lig'de ikinci yarının başlamasıyla heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her hafta bay geçen takımların maçının olmaması nedeniyle taraftarlar tarafından maçın neden olmadığı merak ediliyor.

21 takım takımdan olan Süper Lig'de her hafta bir takımın bay geçmesi nedeniyle o hafta hangi takımın bay geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Peki, bu hafta hangi takım BAY geçiyor? Süper Lig'in 22. haftasında kimin maçı yok? Bu hafta Konyaspor'un neden maçı yok?

HAFTA HAFTA 2020-2021 SEZONU BAY GEÇECEK TAKIMLAR: BU HAFTA HANGİ TAKIMIN MAÇI YOK?

1. Hafta bay geçecek takım : Konyaspor

2. Hafta bay geçecek takım : Ankaragücü

3. Hafta bay geçecek takım : Gençlerbirliği

4. Hafta bay geçecek takım : Sivasspor

5. Hafta bay geçecek takım : Beşiktaş

6. Hafta bay geçecek takım : Kayserispor

7. Hafta bay geçecek takım : Denizlispor

8. Hafta bay geçecek takım : Çaykur Rizespor

9. Hafta bay geçecek takım : Yeni Malatyaspor

10. Hafta bay geçecek takım : Hatayspor

11. Hafta bay geçecek takım : Gaziantep FK

12. Hafta bay geçecek takım : Galatasaray

13. Hafta bay geçecek takım : Başakşehir

14. Hafta bay geçecek takım : Karagümrük

15. Hafta bay geçecek takım : Fenerbahçe

16. Hafta bay geçecek takım : Göztepe

17. Hafta bay geçecek takım : Kasımpaşa

18. Hafta bay geçecek takım : Trabzonspor

19. Hafta bay geçecek takım : Alanyaspor

20. Hafta bay geçecek takım : Antalyaspor

21. Hafta bay geçecek takım : BB Erzurumspor

22. Hafta bay geçecek takım: Konyaspor

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.

BU HAFTA KONYASPOR'UN MAÇI NEDEN YOK?

Her hafta bir takımın bay geçmesi nedeniyle o takımın maçı yapılmıyor. Süper Lig'in 22. haftasında bay geçen takım İttifak Holding Konyaspor olduğu için maçı bu hafta yapılmayacak.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 23. haftasında maçı olan Konyaspor; 03.02.2021 tarihinde, saat 19:00'daGençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.