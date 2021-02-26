Bu hafta Hes Kablo Kayserispor'un maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 27. hafta HK Kayserispor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?

Süper Lig 27. haftası devam ederken, Kayserispor bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Kayserispor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Kayserispor'un maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 27. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Kayserispor'un maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA KAYSERİSPOR'UN MAÇI YOK MU?

Bu hafta Kayserispor'un maçı yok. Kayserispor TFF fikstürüne göre 27. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

KAYSERİSPOR'UN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Kayserispor'un 27. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.