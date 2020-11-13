Bu hafta hava nasıl olacak? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor?

Kasım ayı itibari ile hava sıcaklıkları düştü. Peki, Bu hafta hava nasıl olacak? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor?

Bu hafta itibari ile hava sıcaklıklarında düşüş başladı. Peki, Bu hafta hava nasıl olacak? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor?

BU HAFTA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı Marmara'nın güneyi ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bu hafta 19 Kasım günü yağış beklenmektedir.

HANGİ İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Meteoroloji'ye göre Marmara, Doğu Karadeniz ve Hakkari çevrelerindeki 9 ilde sağanak yağışın görülmesi tahmin ediliyor. Öte yandan Marmara'da lodosun da etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.