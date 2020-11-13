Bu hafta hava nasıl olacak? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bu hafta hava nasıl olacak? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor?

13.11.2020 20:57 | Son Güncelleme: 13.11.2020 21:01
Bu hafta hava nasıl olacak? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor?

Kasım ayı itibari ile hava sıcaklıkları düştü. Peki, Bu hafta hava nasıl olacak? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor?

Bu hafta itibari ile hava sıcaklıklarında düşüş başladı. Peki, Bu hafta hava nasıl olacak? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor?

BU HAFTA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı Marmara'nın güneyi ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bu hafta 19 Kasım günü yağış beklenmektedir.

HANGİ İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Meteoroloji'ye göre Marmara, Doğu Karadeniz ve Hakkari çevrelerindeki 9 ilde sağanak yağışın görülmesi tahmin ediliyor. Öte yandan Marmara'da lodosun da etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İlgili Haberler

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olacak?
Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu!
Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu!
Son dakika: İstanbul'da yağış! İstanbul'da hangi günler yağış olacak? Hangi illerde hava yağışı olacak? İzmir'de hava nasıl olacak?
Son dakika: İstanbul'da yağış! İstanbul'da hangi günler yağış olacak? Hangi illerde hava yağışı olacak? İzmir'de hava nasıl olacak?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Murat Kurum İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Madonna Timur Selçuk Hazar Ergüçlü Aras Bulut İynemli
Spor Cenk Tosun Okan Buruk Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Daha Fazla Ölü Kız Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu hafta hava nasıl olacak? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 21:02:38. #1.15#
title