Bu hafta hangi takım BAY geçiyor? Süper Lig'in 22. haftasında kimin maçı yok?

Süper Lig'de bu sezon 21 takımın mevcut olması nedeniyle her hafta bir takım bay geçiyor. Her hafta 10 maç oynandığı için bir takımın mecburen bay geçmes, durumunda olması nedeniyle bu hafta hangi takım BAY geçiyor? Süper Lig'in 22. haftasında kimin maçı yok? sorularının cevapları merak ediliyor.

Her hafta bir takımın bay geçmesi nedeniyle o hafta hangi takımın bay geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Peki, bu hafta hangi takım BAY geçiyor? Süper Lig'in 22. haftasında kimin maçı yok?

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.

HAFTA HAFTA 2020-2021 SEZONU BAY GEÇECEK TAKIMLAR: BU HAFTA HANGİ TAKIMIN MAÇI YOK?

1. Hafta bay geçecek takım : Konyaspor

2. Hafta bay geçecek takım : Ankaragücü

3. Hafta bay geçecek takım : Gençlerbirliği

4. Hafta bay geçecek takım : Sivasspor

5. Hafta bay geçecek takım : Beşiktaş

6. Hafta bay geçecek takım : Kayserispor

7. Hafta bay geçecek takım : Denizlispor

8. Hafta bay geçecek takım : Çaykur Rizespor

9. Hafta bay geçecek takım : Yeni Malatyaspor

10. Hafta bay geçecek takım : Hatayspor

11. Hafta bay geçecek takım : Gaziantep FK

12. Hafta bay geçecek takım : Galatasaray

13. Hafta bay geçecek takım : Başakşehir

14. Hafta bay geçecek takım : Karagümrük

15. Hafta bay geçecek takım : Fenerbahçe

16. Hafta bay geçecek takım : Göztepe

17. Hafta bay geçecek takım : Kasımpaşa

18. Hafta bay geçecek takım : Trabzonspor

19. Hafta bay geçecek takım : Alanyaspor

20. Hafta bay geçecek takım : Antalyaspor

21. Hafta bay geçecek takım : BB Erzurumspor

22. Hafta bay geçecek takım: Konyaspor