Bu hafta hangi takım BAY geçiyor? Süper Lig'in 22. haftasında kimin maçı yok?
Süper Lig'de bu sezon 21 takımın mevcut olması nedeniyle her hafta bir takım bay geçiyor. Her hafta 10 maç oynandığı için bir takımın mecburen bay geçmes, durumunda olması nedeniyle bu hafta hangi takım BAY geçiyor? Süper Lig'in 22. haftasında kimin maçı yok? sorularının cevapları merak ediliyor.
Her hafta bir takımın bay geçmesi nedeniyle o hafta hangi takımın bay geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Peki, bu hafta hangi takım BAY geçiyor? Süper Lig'in 22. haftasında kimin maçı yok?
BAY GEÇMEK NE DEMEK?
Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.
HAFTA HAFTA 2020-2021 SEZONU BAY GEÇECEK TAKIMLAR: BU HAFTA HANGİ TAKIMIN MAÇI YOK?
1. Hafta bay geçecek takım : Konyaspor
2. Hafta bay geçecek takım : Ankaragücü
3. Hafta bay geçecek takım : Gençlerbirliği
4. Hafta bay geçecek takım : Sivasspor
5. Hafta bay geçecek takım : Beşiktaş
6. Hafta bay geçecek takım : Kayserispor
7. Hafta bay geçecek takım : Denizlispor
8. Hafta bay geçecek takım : Çaykur Rizespor
9. Hafta bay geçecek takım : Yeni Malatyaspor
10. Hafta bay geçecek takım : Hatayspor
11. Hafta bay geçecek takım : Gaziantep FK
12. Hafta bay geçecek takım : Galatasaray
13. Hafta bay geçecek takım : Başakşehir
14. Hafta bay geçecek takım : Karagümrük
15. Hafta bay geçecek takım : Fenerbahçe
16. Hafta bay geçecek takım : Göztepe
17. Hafta bay geçecek takım : Kasımpaşa
18. Hafta bay geçecek takım : Trabzonspor
19. Hafta bay geçecek takım : Alanyaspor
20. Hafta bay geçecek takım : Antalyaspor
21. Hafta bay geçecek takım : BB Erzurumspor
22. Hafta bay geçecek takım: Konyaspor