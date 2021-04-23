Bu hafta Göztepe'nin maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 37. hafta Göztepe'nin maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?

Süper Lig 37. haftası devam ederken, Göztepe bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Göztepe'nin maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Göztepe maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 32. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Göztepe'ninmaçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA GÖZTEPE MAÇI YOK MU?

Bu hafta Göztepe'ninmaçı yok. Göztepe, TFF fikstürüne göre 37. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

GÖZTEPE'NİN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Göztepe'nin37. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.