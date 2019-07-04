Bu Hafta Gerçekleşen Tam Güneş Tutulmasının Büyüleyici Yansıması (Video)

Bu haftanın başlarında gerçekleşen tam Güneş tutulması, Güney Amerika'daki gözlemcilere göklere bakmak için çok iyi bir neden verdi. Sadece Şili ve Arjantin bölgelerinde yaşayanların gözleyebildiği bu Güneş tutulmasını bilim insanları da tüm görkemiyle yakaladı.

NASA'nın yayınladığı tutulmaya ait beş dakikalık bir video, bu Güneş tutulmasını tekrar yaşamak isteyenler için eşsiz bir görsel şölen niteliğinde. Videonun yanı sıra tutulma gölgesinin gezegenimiz üzerinde hareket ettiğini gösteren oldukça şaşırtıcı bir GIF oluşturuldu. Bu GIF için kullanılan görüntüler, NOAA'nın uydularından birisiyle çekildi. Uydu, okyanusun ve Güney Amerika'nın büyük bir kısmından geçerken Ay'ın gölgesini yakalayabilen eşsiz bir konumdaydı.

Bu GIF'te görüntüyü daha da çarpıcı yapan şey, Güneş tutulmasının olduğu bölgenin üst kısmında dönen bulut kütlesi olarak görebileceğimiz Barbara Fırtınası. Hava durumu kanallarına göre fırtına, Doğu Pasifik'te gezinirken zayıflıyor ve iyice bitmek üzereyken Hawaii'nin yakınlarına yöneliyor.

Bir sonraki Güneş tutulması, dünya nüfusunun büyük bir kısmı tarafından gözlemlenebilecek. 2024'te ise Ay'ın gölgesi; Meksika, ABD ve Kanada'da görülebilecek.