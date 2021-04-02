Bu hafta Gaziantep FK'nın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 32. hafta Gaziantep FK'nın maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?

Süper Lig 32. haftası devam ederken, Gaziantep FK bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Gaziantep FK'nın maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Gaziantep FK maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 32. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Gaziantep FK 'in maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ MAÇI YOK MU?

Bu hafta Gaziantep FK'nın maçı yok. Gaziantep FK TFF fikstürüne göre 32. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ'NÜN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Gaziantep FK'nın 32. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.