Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu? Bay geçmek ne demek? Süper Lig 12. hafta Galatasaray'ın maçı neden yok?
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Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu? Bay geçmek ne demek? Süper Lig 12. hafta Galatasaray'ın maçı neden yok?

11.12.2020 10:24 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:29
Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu? Bay geçmek ne demek? Süper Lig 12. hafta Galatasaray'ın maçı neden yok?

Süper Lig 12. haftası devam ederken, Galatasaray bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Galatasaray'ın maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Galatasaray'ın maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 12. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA GALATASARAY'IN MAÇI YOK MU?

Süper Lig'de son haftalarda oldukça başarılı bir çıkış gösteren Fatih Terim ve Galatasaray ekibi, son 6 hafta maçlarından beşini kazandı. 1 maçta ise berabere kaldı. En son 6 hafta önce yenilgisini alan Galatasaray, 11. haftada ise Hatayspor'a karşı 3-0'lık galibiyet aldı.

Sıralamada Alanyaspor'u yakalayan ve eşit puana sahip olan Galatasaray, 12. haftayı bay geçecek. Sonrasında ise Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAYIN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Galatasaray 12. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.

GS MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de 12. haftayı bay geçen sarı kırmızılılar, sonraki hafta Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği ile 15 Aralık Salı günü karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

1. Hafta: Galatasaray - Gaziantep FK

2. Hafta: Medipol Başakşehir - Galatasaray

3. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

4. Hafta: Kasımpaşa - Galatasaray

5. Hafta: Galatasaray - Alanyaspor

6. Hafta: BŞB Erzurumspor - Galatasaray

7. Hafta: Galatasaray - MKE Ankaragücü

8. Hafta: DG Sivasspor - Galatasaray

9. Hafta: Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor

10. Hafta: Çaykur Rizespor - Galatasaray

11. Hafta: Galatasaray - Hatayspor

12. Hafta: Bay

13. Hafta: Fatih Karagümrük - Galatasaray

14. Hafta: Galatasaray - Göztepe

15. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

16. Hafta: Galatasaray - Antalyaspor

17. Hafta: İH Konyaspor - Galatasaray

18. Hafta: Galatasaray - Gençlerbirliği

19. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

20. Hafta: Galatasaray - Denizlispor

21. Hafta: Yeni Malatyaspor - Galatasaray

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