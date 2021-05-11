Bu hafta Fraport-TAV Antalyaspor'un maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 41. hafta Fraport-TAV Antalyaspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?

Süper Lig 41. haftası devam ederken, Fraport-TAV Antalyaspor bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Fraport-TAV Antalyaspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Fraport-TAV Antalyaspor maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 41. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Fraport-TAV Antalyaspor'un maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA FRAPORT-TAV ANTALYASPOR MAÇI YOK MU?

Bu hafta Fraport-TAV Antalyaspor'un maçı yok. Fraport-TAV Antalyaspor TFF fikstürüne göre 41. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR'UN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Fraport-TAV Antalyaspor'un 41. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.