Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı yok mu? Süper Lig 15. hafta Fener'in maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?

Süper Lig 15. haftası devam ederken, Fenerbahçe bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 15. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Fenerbahçe'nin maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA FENERBAHÇE'NİN MAÇI YOK MU?

Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı yok. Fenerbahçe TFF fikstürüne göre 15. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

FENERBAHÇE'NİN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Fenerbahçe'nin 15. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe bir sonraki maçında Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. 4 Ocak Pazartesi 2021 günü saat 19:00 'da Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı olacak.