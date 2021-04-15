Bu hafta Fatih Karagümrük'ün maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 35. hafta Fatih Karagümrük maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?

Süper Lig 35. haftası devam ederken, Fatih Karagümrük bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Fatih Karagümrük'ün maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Fatih Karagümrük maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 35. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Fatih Karagümrük'ün maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI YOK MU?

Bu hafta Fatih Karagümrük'ün maçı yok. Fatih Karagümrük TFF fikstürüne göre 35. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Fatih Karagümrük'ün 35. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.