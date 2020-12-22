Bu hafta Fatih Karagümrük'ün maçı yok mu? Bay geçmek ne demek? Süper Lig 14. hafta Karagümrük'ün maçı neden yok?

Süper Lig 14. haftası devam ederken, Fatih Karagümrük'ün bu hafta maçının olmaması merak konusu oldu. Bunun üzerine Karagümrük'ün maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Fatih Karagümrük'ün maçı olacak mı? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 14. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Fatih Karagümrük'ün maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN MAÇI YOK MU?

Bu hafta Fatih Karagümrük'ün maçı yok. Fatih Karagümrük TFF fikstürüne göre 14. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Fatih Karagümrük'ün 14. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.

FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Fatih Karagümrük bir sonraki maçında Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile karşılaşacak. 26 Aralık Cumartesi günü saat 16:00 'da Göztepe-Karagümrük maçı olacak.