Bu hafta Epic Games ücretsiz oyunları neler? 13 Ağustos tarihine kadar bedava
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Bu hafta Epic Games ücretsiz oyunları neler? 13 Ağustos tarihine kadar bedava

Epic Games Store her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. 3 Out of 10 Ep 1 Welcome to Shovelworks, Wilmot's Warehouse bu hafta ücretsiz olarak verilecek. Remnant: From the Ashes ve The Alto Collection ise çok yakında bedava olacak! 3 Out of 10 Ep 1 Welcome to Shovelworks sistem gereksinimleri, Wilmot's Warehouse sistem gereksinimleri neler

Bu hafta Epic Games ücretsiz oyunları neler? 13 Ağustos tarihine kadar bedava
07.08.2020 10:58 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:01

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Pek çok oyunu her hafta ücretsiz veren firma buna devam ediyor veoyunları oyuncularla buluşturuyor. Bu oyunlardan bazıları çok popüler olsa da bazıları bu kadar popüler olmayabiliyor. Geri planda kalmış oyunları öne çıkarmak ve tanıtmak için faydalı oluyor. Etkili bir pazarlama stratejisi olarak da karşımıza çıkıyor.

13 Ağustos'a kadar ücretsiz alabilirsiniz.

3 OUT OF 1 EP 1 WELCOME TO SHOVELWORKS KONUSU

Absürt ve konuyla ilgili tuhaflıklarla baş eden dünyanın en kötü oyun stüdyosundaki geliştiricilerin maceralarına katıl. Bu hafta Midge, yeni animasyoncu olarak Shovelworks Studios'a katılıyor fakat stüdyoda her şey göründüğü gibi değil.

Bu hafta Epic Games ücretsiz oyunları neler? 13 Ağustos tarihine kadar bedava

3 OUT OF 1 EP 1 WELCOME TO SHOVELWORKS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

En düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi Windows 7/8/10 [64 bit]

İşlemci 3.0 GHz Intel Core i5 veya AMD FX

Bellek 8 GB RAM

Depolama 1 GB

Direct X DirectX 11

Ekran kartı 2 GB VRAM ile Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi Windows 7/8/10 [64 bit]

İşlemci 3.5 GHz Intel Core i5 veya AMD FX

Bellek 8 GB RAM

Depolama 1 GB

Direct X DirectX 11

Ekran kartı 4 GB VRAM ile Nvidia GTX 960 veya AMD Radeon HD 7990

WILMOT'S WAREHOUSE KONUSU

Wilmot's Warehouse - Wilmot'un Deposu, bir depoyu en iyi işleyecek şekilde tutmak hakkında bir bulmaca oyunu. Çeşitli ürünleri itmek, düzenlemek ve istif etmekle sorumlu, çalışkan bir depo işçisi olan Wilmot olarak oynuyorsun. Zamanla bu ürünlerden daha fazla gelmeye başlayacak ve bunlar depoyu dolduracak. Onları nasıl düzenleyeceğin tamamen sana kalmış; renge, türe göre, Dewey Ondalık Sistemine göre veya sadece senin anlayacağın çılgın bir formata göre düzenle, hepsi kabul! Sadece her şeyi nereye koyduğunu hatırlamalısın çünkü servis kapısı açıldığında, işçiliği azaltacak her türlü yükseltmeye gerekli olan önemli Performans Puanlarını kazanmak için insanların istediklerini hızlıca bulman gerekecek.

Bu hafta Epic Games ücretsiz oyunları neler? 13 Ağustos tarihine kadar bedava

WILMOT'S WAREHOUSE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Windows için en düşük sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+, 3.2GHz, Intel Core2 Duo E8400, 3.0GHz

Bellek: 1 GB RAM

Ekran Kartı: 9800 GTX, Radeon HD 5850

Depolama: 100 MB kullanılabilir alan

Mac OS X için sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: OS12

İşlemci: Intel Core2 Duo E8400, 3.0GHz

Ekran Kartı: 9800 GTX, Radeon HD 5850

Depolama: 100 MB kullanılabilir alan

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