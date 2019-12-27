Bu hafta en çok altın kazandırdı

27.12.2019 18:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:24

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,25, altının gram fiyatı yüzde 2,41, dolar/TL yüzde 0,32 ve avro/TL yüzde 0,91 yükseliş kaydetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 114.534,80, en düşük 111.266,20 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,25 artışla 113.683,61 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,41 artışla 289,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39 değer kazancıyla 1.928,00 lira oldu. Geçen hafta 460,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 471,00 liraya yükseldi.

Bu hafta dolar yüzde 0,32 değer kazanarak 5,9580 liraya, avro da yüzde 0,91 artarak 6,6460 liraya çıktı.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,40, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,46 ile hisse senedi fonları oldu.

Kaynak: AA