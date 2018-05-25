Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,77, altın yüzde 6,45, dolar da yüzde 5,10 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 103.769,80, en düşük ise 100.888,80 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,77'lik artışla 103.200,08 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,45 artarak 198,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,51 yükselişle 1.325,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 305,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 325,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 5,10 değer kazanarak 4,7210 liraya, avro da yüzde 4,15'lik artışla 5,5000 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,38, yatırım fonları yüzde 0,69 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 6,33 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,31 arasında gerçekleşti.