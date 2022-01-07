Bu hafta neden dizilerin yeni bölümü yok? Bu hafta diziler yok mu? Diziler tatil mi yapıyor? Diziler yılbaşı arası mı verdi? Bu hafta diziler yok mu, neden yok? 2022 yılın ilk haftası neden TV'de dizi yok? Diziler ne zaman başlayacak? Yeni yılın ilk haftası neden dizi yayınlanmıyor? Detaylar haberimizde...

BU HAFTA DİZİLER NEDEN YOK?

Bu hafta 2022 yılının ilk haftası olduğu için diziler yılbaşı tatili yapıyor. Haliyle bu hafta yılbaşı tatili nedeniyle hiçbir dizinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Fakat bazı dizilerin Özel bölümü yayınlandı. Ek olarak dün bir dizinin yeni bölümü yayınlanmıştı. Bunun dışında hiçbir dizinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Yılbaşı haftasından dolayı diziler bu hafta yok.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

2022 yılında dizilerin yeni bölümleri yeni yılın 2. haftası başlayacaktır. İlk hafta dediğimiz gibi yılbaşı arası nedeniyle diziler ekrana gelmemişti. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni bölümler yayınlanacaktır.

HAFTA SONU YAYINLANAN DİZİLER DE OLMAYACAK MI?

Evet çoğu hafta sonu yayınlanan dizilerin yeni bölümleri bu hafta olmayacak. Haftaya ekranlara gelecektir.

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