Bu hafta diziler var mı? Dizilerin yeni bölümleri başladı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Bu hafta dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Bunun kapsamda izleyiciler, Bu hafta diziler yok mu, neden yok? 2022 yılın ilk haftası neden TV'de dizi yok? Diziler ne zaman başlayacak? sorularına yanıt aradı.

BU HAFTA DİZİLER VAR MI?

Bu hafta 2022 yılının ilk haftası olduğu için diziler yılbaşı tatili yapıyor. Haliyle bu hafta yılbaşı tatili nedeniyle hiçbir dizinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Fakat bazı dizilerin Özel bölümü yayınlandı. Ek olarak dün bir dizinin yeni bölümü yayınlanmıştı. Bunun dışında hiçbir dizinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Yılbaşı haftasından dolayı diziler bu hafta yok.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

2022 yılında dizilerin yeni bölümleri yeni yılın 2. haftası başlayacak. Bu haftadan itibaren bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaya başlandı.

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