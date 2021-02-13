Bu hafta Demir Grup Sivasspor'un maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 25. hafta DG Sivasspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?

Süper Lig 25. haftası devam ederken, Sivasspor bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Sivasspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Sivasspor'un maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 25. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Sivasspor'un maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA SİVASSPOR'UN MAÇI YOK MU?

Bu hafta Sivasspor'un maçı yok. Sivasspor TFF fikstürüne göre 25. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

SİVASSPOR'UN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Sivasspor'un 25. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.