Bu hafta Demir Grup Sivasspor'un maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 25. hafta DG Sivasspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bu hafta Demir Grup Sivasspor'un maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 25. hafta DG Sivasspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?

13.02.2021 01:51 | Son Güncelleme: 13.02.2021 01:54
Bu hafta Demir Grup Sivasspor'un maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 25. hafta DG Sivasspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?

Süper Lig 25. haftası devam ederken, Sivasspor bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Sivasspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Sivasspor'un maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 25. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Sivasspor'un maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA SİVASSPOR'UN MAÇI YOK MU?

Bu hafta Sivasspor'un maçı yok. Sivasspor TFF fikstürüne göre 25. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

SİVASSPOR'UN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Sivasspor'un 25. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Buse Varol Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Deniz Türüç Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Türk Uzay İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu hafta Demir Grup Sivasspor'un maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 25. hafta DG Sivasspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 01:54:44. #1.14#
title