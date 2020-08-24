Bu hafta da 107 kişiyi boğulmaktan kurtardılar
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Bu hafta da 107 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

KOSKEM liderliğinde Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta sonu 107 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Bu hafta da 107 kişiyi boğulmaktan kurtardılar
24.08.2020 12:03 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:06

15 Haziran'da başlayan yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi bu hafta da 107 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

BUGÜNE KADAR 1579 KİŞİYİ KURTARDILAR

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) 101 personelle 11 merkezde cankurtaranlık hizmeti veriyor. KOSKEM geçtiğimiz hafta 218 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtarmıştı. Ekipler hafta sonu da sahillerde görev yaptı. Hafta sonu Kandıra sahillerinde Cebeci'de 48, Kumcağızda 36, Sarısu'da 5, Seyrekte 5, Bağırganlı'da 9 ve Bayramoğlunda 4 kişi olmak üzere toplam 107 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 22 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. KOSKEM ekipleri göreve başladıkları günden bugüne kadar 1579 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

7 GÜN GÖREVDELER

Kocaeli'de halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti bugün itibariyle haftanın yedi günü saat 10.00 ile 18.00 arasında veriliyor.

Kaynak: Bültenler

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