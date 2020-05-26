Bu hafta Cuma namazı kılınacak mı? Cuma günü camiler açık mı? Cuma namazı serbest mi? 29 Mayıs'ta Cuma namazı var mı? Diyanet TV'de canlı olarak yayınlanan "İftarı Beklerken" programına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vatandaşların merak ettiği bu hafta Cuma namazı kılınacak mı, Cuma günü camiler açık mı, Cuma namazı serbest mi ve 29 Mayıs'ta Cuma namazı var mı gibi konulara açıklık getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV'de canlı olarak yayınlanan "İftarı Beklerken" programına konuk oldu. Merak edile konulara aydınlığa kavuşturan Erbaş bu hafta Cuma namazı kılınacak mı, Cuma günü camiler açık mı, Cuma namazı serbest mi ve 29 Mayıs'ta Cuma namazı var mı gibi konularda detaylı açıklamalar yaptı.

29 MAYIS'TA CUMA NAMAZI KILINACAK MI

Diyanet TV'de canlı olarak yayınlanan "İftarı Beklerken" programına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret ve özlem bitecek" dedi

"29 MAYIS'TAN İTİBAREN CUMA NAMAZLARIMIZLA BİRLİKTE TEDBİRLERİMİZİ ALARAK BAŞLAYACAĞIZ"

Kovid-19 tedbirleri kapsamında cemaatle namaza ara verilen camilerde 29 Mayıs Cuma günü yeniden cemaatle namaza başlanacağını hatırlatan Başkan Erbaş, şunları söyledi:

"29 Mayıs'tan itibaren cuma namazlarımızla birlikte tedbirlerimizi alarak başlayacağız. Bununla ilgili geniş katılımlı bir toplantı yaptık. İçişleri Bakan Yardımcımız, Sağlık Bakan Yardımcımız da katıldılar. Perşembe günü yine bir toplantı yapacağız. Tedbirlerimizi alıp ondan sonra inşallah hasret, özlem bitecek. Vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olmasını bekliyoruz. Görüyorum, gerçekten cami için, Cemaat için sabırsızlanmak güzel bir şey, bu sevindiriyor ama yaşadığımız salgın da bizim çok tedbirli olmamızı gerektiriyor. Ben buradan devletimizin başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere bütün çalışanlarına bu süreçteki gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum, gece, gündüz demediler. Ülkemiz, bu salgınla mücadele noktasında dünyaya örnek oldu."

Başkan Erbaş, milletimizin ve İslam âleminin Kadir Gecesini tebrik ederek, İslam âleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın sıhhat, hidayet, barış ve huzuruna vesile olması niyazında bulundu.

CUMA NAMAZINDA ALINACAK ÖNLEMLER

Başkanlığın internet sitesinde, "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlığıyla yer alan afişte, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir cemaatle ibadet yapılamayan camilerin kademeli olarak ibadete açıldığı hatırlatıldı.

Afişte, camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulandı.

Namazın işaretle belirtilen yerlerde kılınması gerektiği kaydedilen afişte, camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması gerektiği belirtildi.