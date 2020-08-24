Bu hafta çıkacak oyunlar neler? 24 Ağustos - 30 Ağustos haftası | Project Cars 3 geliyor Her yıl pek çok oyun piyasaya sürülüyor. 2020 yılında koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok oyun erken sunuldu ve beklenenden fazla ilgi gördü. Bu hafta çıkacak yeni oyunlar arasında en çok hangi oyunlar sevilecek bekleyip göreceğiz. Project Cars 3 sistem gereksinimleri neler?

2020 yılında pek çok oyun piyasaya sürüldü. Bu oyunlar arasında çok beklenen oyunlar ve büyük başarı yakalayan oyunlar yer alıyor. 25 Ağustos Salı günü çıkacak oyunlar Street Power Soccer (PC, PS4, Switch, Xbox One) Eğlenceli olduğu kadar müzikleriyle de dikkat çeken oyunda Black Eyed Peas, DJ Snake ve Snap gibi sanatçıların coşkulu parçalarıyla Sean Garnier, Liv Cook, Melody Donchet efsaneleri yer alıyor. No Straight Roads (PC, PS4, Switch, Xbox One)

Vader Immortal: A Star Wars VR Series (PS4)

Sense: A Cyberpunk Ghost Story (PC)

Kandagawa Jet Girls (PC, PS4)

Descenders (PS4)

Giraffe and Annika (PS4, Switch) 26 Ağustos Çarşamba günü çıkacak oyunlar The Suicide of Rachel Foster (PS4, Xbox One)

Sheepo (PC) 27 Ağustos Perşembe günü çıkacak oyunlar Disease: Hidden Object (PC)

Skyhill: Black Mist (PS4, Xbox One, Switch)

Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition (PS4, Switch)

Tell Me Why (PC, Xbox One)

Giraffe and Annika (Xbox One)

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (PC)

Hypnospace Outlaw (PS4, Switch, Xbox One)

Surgeon Simulator 2 (PC)

Gear.Club Unlimited 2 - Tracks Edition (Switch)

Moon (Switch) 28 Ağustos Cuma günü çıkacak oyunlar Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PC, PS4, Xbox One)

Death end re;Quest 2 (PC)

Shing! (PC, PS4)

Wasteland 3 (Linux, Mac, PC, PS4, Xbox One)

Windbound (PC, PS4, Switch, Xbox One)

Road to Guangdong (PS4, Switch, Xbox One)

Double Kick Heroes (Xbox One)

Immortal Realms: Vampire Wars (PC, PS4, Switch, Xbox One)

Madden NFL 21 (PC, PS4, Xbox One)

Project CARS 3 (PC, PS4, Xbox One)

Nexomon: Extinction (Mac, PC, PS4, Switch, Xbox One)

Liege Dragon (PC, Xbox One)

Hexagroove: Tactical DJ (Xbox One) PROJECT CARS 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Project Cars minimum sistem gereksinimleri İşletim Sistemi: Window 10 (veya Windows 7'nin özel versiyonu ) İşlemci: 3.5 GHz Intel Core i5 3450 or 4.0 GHz AMD FX-8350 Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: GTX680 veya eş değer DirectX: Sürüm 11 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: Direct X compatible sound card Önerilen sistem gereksinimleri İşletim Sistemi: Windows 10 İşlemci: Intel i7 8700k veya AMD Ryzen 7 2700X Bellek: 16 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia RTX 2070 veya AMD RX5700 DirectX: Sürüm 11 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan