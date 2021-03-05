Bu hafta Çaykur Rizespor'un maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 29. hafta Rizespor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?

Süper Lig 29. haftası devam ederken, Çaykur Rizespor bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Çaykur Rizespor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Çaykur Rizespor'un maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 29. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Çaykur Rizespor'un maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA ÇAYKUR RİZESPOR'UN MAÇI YOK MU?

Bu hafta Çaykur Rizespor'un maçı yok. Çaykur Rizespor TFF fikstürüne göre 29. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Çaykur Rizespor'un 29. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.