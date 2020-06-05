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Bu hafta borsa ve avro kazandırdı, altın ve dolar kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,27, avro/TL yüzde 0,54 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 3,63, dolar/TL yüzde 0,91 değer kaybetti.

Bu hafta borsa ve avro kazandırdı, altın ve dolar kaybettirdi
05.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:25

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,27, avro/TL yüzde 0,54 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 3,63, dolar/TL yüzde 0,91 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 106.357,00 en yüksek 110.601,92 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,27 yükselerek 110.021,83 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,63 kayıpla 366,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,60 azalışla 2.436,00 lira oldu. Geçen hafta 617,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 595,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,91 değer kaybederek 6,7760 liraya gerilerken, avro ise yüzde 0,54 artışla 7,6540 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,12 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,06 ile hisse senedi fonları oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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