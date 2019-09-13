Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

13.09.2019 18:26

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,13 değer kazanırken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,00, dolar/TL yüzde 0,56, avro/TL yüzde 0,47 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 103.258,50, en düşük 99.836,53 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,13 artışla 103.071,80 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,00 azalışla 274,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,98 kayıpla 1.829,00 lira oldu. Geçen hafta 456,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 447,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,56 değer kaybederek 5,6830 liraya, avro da yüzde 0,47 azalarak 6,2890 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,43, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,98 ile hisse senedi fonları oldu.

Kaynak: AA