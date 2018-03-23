Bu Hafta Borsa Kaybettirdi, Altın ve Döviz Kazandırdı

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,52 kaybettirirken, avro yüzde 1,73, dolar yüzde 1,20 ve altın yüzde 4,06 değer kazandı.



BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 118.589,70, en düşük ise 115.082,90 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,52'lik azalışla 116.602,82 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,06 artarak 171,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,07 artışla 1.150,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 271,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 282,00 liraya çıktı.



Bu hafta avro yüzde 1,73 değer kazanarak 4,8890 liraya, ABD doları da yüzde 1,20'lik artışla 3,9580 liraya yükseldi.



Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,37, yatırım fonları yüzde 0,21 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,25 ile kıymetli madenler fonları oldu.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.