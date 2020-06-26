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Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı, avro kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,93, altının gram satış fiyatı yüzde 1,05 ve dolar/TL yüzde 0,18 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,05 değer kaybetti.

Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı, avro kaybettirdi
26.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:33

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,93, altının gram satış fiyatı yüzde 1,05 ve dolar/TL yüzde 0,18 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,05 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 113.419,60, en yüksek 116.279,20 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,93 artarak 114.668,41 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,05 kazanımla 385,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,06 artışla 2.563,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 620,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 626,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,18 değer kazanarak 6,8560 liraya yükseldi, avro ise yüzde 0,05 azalışla 7,6810 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,22, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,51 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,75 ile kıymetli madenler fonları

oldu.

Kaynak: AA

Manşet

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