Bu hafta başlayacak Premier Lig öncesi QNET'ten spora destek mesajı
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Bu hafta başlayacak Premier Lig öncesi QNET'ten spora destek mesajı

QNET CEO'su Malou Caluza, İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesinde Manchester City'e başarılar diledi.

Bu hafta başlayacak Premier Lig öncesi QNET'ten spora destek mesajı
12.09.2020 10:29 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:33

QNET CEO'su Malou Caluza, İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesinde Manchester City'e başarılar diledi.

QNET CEO'su Malou Caluza, bu hafta başlayacak Premier Lig öncesi QNET'ten spora destek mesajı verdi. 2014 yılından beri Manchester City ile uzun süredir devam eden bir ortaklığa sahip olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Caluza, "Sporu geliştirmeye, sporcuları desteklemeye ve iş birliğine dayalı kurumsal sosyal sorumluluk projelerine odaklanmak için Manchester City ile ortaklığımızı uyum içerisinde yürütüyoruz" diye konuştu. Caluza, "Bir takım olarak 6 yıldır bu yolda beraber olduğumuz Manchester City'ye, Premier Lig öncesi iyi şanslar diliyoruz. Birlikte daha güçlü olduğumuzu biliyoruz, bu nedenle ekibe desteğimizi sürdürmeye ve birlikte yeni başarılar elde etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye'den de katılım oldu"

Geçen yıl Manchester City sponsorluğunu 5 yıl daha uzattıklarını hatırlatan Malou Caluza, "Manchester City ile QNET arasındaki bu harika ilişkiyi sürdürmekten çok memnunuz. Sponsorluğumuzu, sosyal sorumluluk yaklaşımımız kapsamında bir dizi yenilikçi toplum katılımı projesiyle de etkinleştirdik. Bu kapsamda, Güneydoğu Asya'daki çocuklar için bir antrenör kampı kurduk; müşterilerimiz için Etihad Stadyumu'na geziler düzenledik ve okullarda futbol takımları oluşturduk. Ayrıca, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke arasından, düşük gelirli ailelerden gelen yetenekli çocuklarımızı iki haftalık bir futbol kampına ve İngilizce antrenörlük için Manchester'a götürdük" sözlerini ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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