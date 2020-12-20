Bu hafta Başakşehir'in maçı yok mu? Bay geçmek ne demek? Süper Lig 13. hafta Başakşehir'in maçı neden yok?
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Bu hafta Başakşehir'in maçı yok mu? Bay geçmek ne demek? Süper Lig 13. hafta Başakşehir'in maçı neden yok?

20.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:59
Bu hafta Başakşehir'in maçı yok mu? Bay geçmek ne demek? Süper Lig 13. hafta Başakşehir'in maçı neden yok?

Süper Lig 13. haftası devam ederken, İstanbul Başakşehir bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Başakşehir'in maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Başakşehir'in maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 13. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Başakşehir'in maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA BAŞAKŞEHİR'İN MAÇI YOK MU?

Bu hafta Başakşehir'in maçı yok. Başakşehir TFF fikstürüne göre 13. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

BAŞAKŞEHİR'İN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan İstanbul Başakşehir'in 13. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir bir sonraki maçında Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. 23 Aralık Çarşamba günü saat 19:00 'da Fenerbahçe-Başakşehir maçı olacak.

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