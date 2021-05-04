Bu hafta Aytemiz Alanyaspor'un maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 40. hafta Aytemiz Alanyaspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?

Süper Lig 40. haftası devam ederken, Aytemiz Alanyaspor bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Aytemiz Alanyaspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Aytemiz Alanyaspor maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 40. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Aytemiz Alanyaspor'un maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI YOK MU?

Bu hafta Aytemiz Alanyaspor'un maçı yok. Aytemiz Alanyaspor TFF fikstürüne göre 40. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

AYTEMİZ ALANYASPOR'UN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Alanyaspor'un 40. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.