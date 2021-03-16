Bu hafta Atakaş Hatayspor'un maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 31. hafta Atakaş Hatayspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?
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Bu hafta Atakaş Hatayspor'un maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 31. hafta Atakaş Hatayspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?

16.03.2021 16:46 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:17
Bu hafta Atakaş Hatayspor'un maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 31. hafta Atakaş Hatayspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?

Süper Lig 31. haftası devam ederken, Atakaş Hatayspor bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Hatayspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Hatayspor'un maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 31. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Hatayspor'un maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA ATAKAŞ HATAYSPOR'UN MAÇI YOK MU?

Bu hafta Hatayspor'un maçı yok. Hatayspor TFF fikstürüne göre 31. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR'UN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Hatayspor'un 25. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.

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