Bu hafta altın ve döviz kazandırdı

Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,52, euro/TL yüzde 0,56, dolar/TL yüzde 0,46 değer kazandı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ise haftalık bazda ortalama yüzde 0,83 azalış kaydetti.