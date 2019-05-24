Bu hafta altın ve döviz kazandırdı
Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,52, euro/TL yüzde 0,56, dolar/TL yüzde 0,46 değer kazandı.
Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,52, euro/TL yüzde 0,56, dolar/TL yüzde 0,46 değer kazandı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ise haftalık bazda ortalama yüzde 0,83 azalış kaydetti.
Kaynak: Dunya.com
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