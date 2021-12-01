BU HAFTA 'AĞUSTOS BÖCEĞİ İLE KARINCA'ÇOCUKLAR İÇİN SAHNELENECEK
BU HAFTA 'AĞUSTOS BÖCEĞİ İLE KARINCA'ÇOCUKLAR İÇİN SAHNELENECEKYalova Belediyesi tarafından her hafta Cumartesi günü çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlikler 'Ağustos Böceği ile Karınca' isimli tiyatro oyunuyla devam edecek.
BU HAFTA 'AĞUSTOS BÖCEĞİ İLE KARINCA'ÇOCUKLAR İÇİN SAHNELENECEK
Yalova Belediyesi tarafından her hafta Cumartesi günü çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlikler 'Ağustos Böceği ile Karınca' isimli tiyatro oyunuyla devam edecek. 4 Aralık Cumartesi günü Sabahattin Engin - Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu'nda 13: 00-15: 00 saatlerinde iki seans ve ücretsiz olarak sahnelenecek olan oyun 3 ile 15 yaş arasında çocuklara hitap edecek. Kontenjan sınırlaması olan gösteriye katılacak olan çocuklar için veliler https://l24. im/X2El adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
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