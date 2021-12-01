BU HAFTA 'AĞUSTOS BÖCEĞİ İLE KARINCA'ÇOCUKLAR İÇİN SAHNELENECEK

Yalova Belediyesi tarafından her hafta Cumartesi günü çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlikler 'Ağustos Böceği ile Karınca' isimli tiyatro oyunuyla devam edecek. 4 Aralık Cumartesi günü Sabahattin Engin - Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu'nda 13: 00-15: 00 saatlerinde iki seans ve ücretsiz olarak sahnelenecek olan oyun 3 ile 15 yaş arasında çocuklara hitap edecek. Kontenjan sınırlaması olan gösteriye katılacak olan çocuklar için veliler https://l24. im/X2El adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

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