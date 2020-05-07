Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (7 Mayıs)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e üç adet teknolojik ürün geldi.

Meizu M6T Cep Telefonu

5.7 inch HD+ ekrana sahip olan Meizu M6, BİM mağazalarında yerini aldı. 3 GB RAM'e sahip olan cihazda 32 GB dahili depolama alanı bulunamakta. Cihaz 799 TL'den mağazalarda satışta.

Jabra Elite 65T Tam Kablosuz Kulaklık Titanyum Siyah

Jabra Elite 65T tam kablosuz kulaklık 499 TL'den raflarda yerini aldı.

Intenso Taşınabilir Şarj Aleti

10.000 mAh kapasiteye sahip aynı anda iki cihazı şarj edebilen Powebank 69.90 TL'den satışa çıktı.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 her hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok teknolojik ürün ile karşımıza çıktı.

Hi Level 55" Ultra Hd Android Smart Led TV

Hi Level 55" Ultra Hd Android Smart Led TV 4K UHD görüntü kalitesi, dahili Wi-Fi bağlantısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi olan ürün Sunny güvencesinde 2 yıl garantiyle 2.699 TL'den müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Hi-Level 49HL660 49" Full Hd Smart Led TV/ Samsung Galaxy A10

HI-LEVEL 49HL660 49" FULL HD SMART LED TV, 2x8 W ses çıkışı, dâhili Wi-Fi, 2 adet HDMI, 1 adet USB girişi ve 2 yıl Vestel garantisi kapsamında 1.699 TL fiyatıyla raflarda yerini aldı.

6.2" HD+TFT sonsuz V ekran, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera, 3400 mAh pil gücü, 32 GB dâhili hafıza, 2 GB RAM ve 2 yıl Samsung Türkiye garantisi olan Galaxy A10, 1.199 TL'den satışta.

Bluetooth Hoparlör, USB Kablo ve Dahası

Piranha Bluetooth Hoparlör, 45 mm süper bass performansı, müzik çalar, TF kart ve USB girişi ve şarj edilebilir özellikleriyle 49,95 TL fiyatıyla reyonlarda yerini alıyor. USB Kablo 9.95 TL'den satışta. Son olarak kulak içi kulaklık 9.95 TL'den mağazlarda.