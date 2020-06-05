Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (5 Haziran) Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e sadece bir adet televizyon geldi.

Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon

Dijitsu marka televizyon fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmekte. 43 inç 1920x1080 full HD çözünürlüğündeki cihaz 1.299 TL'den mağazalarda müşteriler ile buluşuyor.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 marketlere bu hafta pek çok teknolojik ürün geldi. Televizyondan USB belleğe kadar uygun fiyatlı ürünler mağazalarda yerini aldı.

Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led TV

Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led TV, 4K Ultra HD görüntü kalitesi, dâhili Wi-Fi bağlantısının yanında 3 adet HDMI ve 2 adet USB giriş özellikleri ile keyifli vakit geçirmeye olanak sağlıyor. Ürün, Vestel güvencesinde 3 yıl garantiyle 4.799 TL fiyatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Hi-Level 40" HL40DLK13 Full HD Android Smart Led TV

Hi-Level 40" HL40DLK13 Full HD Android Smart Led TV dahili uydu alıcısı, 3 HDMI ve 2 adet USB girişi, 2x8 W ses çıkış gücü ile evlerdeki keyfi ikiye katlıyor. 2 yıl Sunny garantisi olan ürün 1.449 TL'den satışa çıkıyor.

GoSmart USB Bellekler

64 GB ve 32 GB depolama alternatifleri olan GoSmart Smart USB bellekler OTG desteği olan cihazlar ile uyumlu ve 2 yıl garantiyle 29,95 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Araç Şarj Aleti ve Dahası

Piranha marka araç şarj aleti 9.95 TL'den kullanıcıların beğenisine sunuldu. Piranha marka Bluetooth kulaklık 21.95 TL'den satışta. AUX kablosuz 7.95 TL'den satışa çıkt. Aşağıda yer alan görsele göz atabilirsiniz.

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