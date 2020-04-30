Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (30 Nisan)
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Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (30 Nisan)

Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (30 Nisan)
30.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:32

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e bir adet akıllı telefon ve televizyon geldi. Ürünler sokağa çıkması yasağı nedeniyle ürünler 29 Nisan'da satışa sunuldu.

Dijitsu 50 inç UHD Uydu Alıcılı TV/ Meizu M10 Cep Telefonu

50 inçlik Dijitsu marka TV, 1.799 TL'den satışta. Meizu M10 akıllı telefon modeli ise 1.199 TL'den satışa sunuldu.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta A101'e çok fazla teknolojik ürün geldi.

Toshiba 58UL3A63DT 58" Ultra HD Smart Led TV

4K UHD görüntü kalitesi, dahili Wi-Fi bağlantısı, HDMI ve USB girişi olan ürün Vestel güvencesinde 3 yıl garantiyle 3.499 TL'den 28 Nisan Salı günü müşterilerin beğenisine sunuldu.

Elton EL32DAB04 32" Uydu Alıcılı Led TV/ Honor 8S

2x8 W ses çıkışı, dahili uydu alıcısı, 2 adet HDMI, 1 adet USB girişi ve 2 yıl SUNNY garantisi kapsamında 829 TL fiyatıyla A101 marketlerinde.

5.71" damla çentikli geniş ekran, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera, 3020 mAh güçlü bataryası, 64 GB dahili hafızası, 3 GB RAM kapasitesi ve 2 yıl Honor Türkiye garantisi olan ürün, 999 TL'den tüm A101 marketlerinde müşteriler ile buluşuyor.

Honor Band 5i ve Dahası

Honor Band 5i Akıllı Bileklik sadece 179 TL. Yapay zekalı kalp ve uyku takip teknolojisi, SpO2 kandaki oksijen oranı ölçümü, 9 egzersiz opsiyonu, 7 güne kadar pil ömrü gibi birçok özelliği bulunan ürüne, 2 yıl Honor garantisiyle tüm A101'lerde. Hemen aşağıda yer alan görselden diğer teknolojik ürünlere bakabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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